MiLB》陳聖平、林暉盛1A上演「台灣內戰」林凱威2A兩局無失分

陳聖平、林暉盛今同場對決。（資料照）

〔中央社〕美職小聯盟今天響尾蛇隊1A對上道奇隊1A的賽事，台灣好手同場對決，響尾蛇隊的陳聖平從道奇林暉盛手中敲出1支安打，但也被三振1次；另外響尾蛇隊2A的林凱威後援2局，沒掉分。

陳聖平今天先發打第9棒、擔任指定打擊，3局上敲出一壘安打，最後跑回來得1分；4局上遇到剛登板的林暉盛，結果從他手中敲出1打點安打；6局上和8局上都遭到三振。總計陳聖平4打數敲出2支安打，包辦1打點、1得分，目前打擊率2成17。

請繼續往下閱讀...

同場道奇隊的林暉盛則是在第4局、一三壘有跑者時登板，雖然一開始就被陳聖平敲安打，不過接著解決2名打者；5局上演出3上3下，包括1次三振；不過6局上被敲出2支安打後，隊友又發生失誤掉1分，隨後回穩三振掉陳聖平；7局上則是被敲出2分砲。

總計林暉盛投3.2局，被敲4支安打，投1次保送、3次三振，失3分含2責失，目前防禦率3.86。最終響尾蛇隊1A以7比5擊敗道奇隊1A。

2A層級的比賽，響尾蛇隊的投手林凱威在7局下登板後援，雖然一開始被敲出二壘安打，不過送出三振後，再解決2名打者，沒有失分；8局下也是一開始被敲安打，但讓下一棒擊出雙殺打，再送出三振。總計林凱威投2局，被敲2支安打，送出2次三振，無失分，目前防禦率4.15，不過最後響尾蛇隊2A以7比8不敵皇家隊2A。

巨人隊3A的黃暐傑今天也有出賽，不過投3局被敲出6支安打，包括2發全壘打，投2次保送、4次三振，失掉5分，目前防禦率6.10。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法