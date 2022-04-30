羽球亞錦賽》山口茜大逆轉辛度闖女單決賽 下週擠下小戴當世界球后

山口茜下周將成為世界球后。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本名將山口茜今天在2022年亞洲羽球錦標賽女單4強戰，以12：21、21：19、21：16逆轉印度好手辛度，不僅有機會於明天完成2連霸，且下週將生涯第三度登上世界球后寶座，讓戴資穎累積的球后週數將暫時停在213週。

世界排名第2的山口茜昨8強和泰國女將李美妙鏖戰3局，以9：21、21：15、21：17獲勝闖4強；世界排名第7的辛度，以21：9、13：21、21：9力退中國何冰嬌。山口茜、辛度過去21次交手，辛度取得13勝8敗，近一次交手在去年的年終總決賽，由辛度獲勝。

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辛度今天首局最多取得14：6領先，即使山口茜一度追近，但辛度很快穩住再把領先擴大至19：11，且山口茜因網前小球未過網，也被辛度拿下8個局點，最後辛度以一記斜線殺球把首局拿下。

辛度第二局1：4落後下連拿6分取得領先，挾著這股超前氣勢，辛度以11：6進入技術暫停；山口茜下半局回神，加上辛度被主審判罰延誤比賽，山口茜在19：19平手，以連拿2分將戰線延長。

山口茜決勝局一路領先，最終以逆轉方式取得晉級，生涯第3次闖亞錦賽女單決賽，明天與南韓安洗瑩、中國王祉怡之間的贏家爭冠。

山口茜本週世界排名積分10萬8749分，逼近戴資穎的10萬8800分，如今她上演逆轉秀力退辛度，至少能進帳1萬200分積分，確定換掉2019年亞錦賽冠軍9200分，將在下週超越小戴，生涯第3次登上世界球后寶座。

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