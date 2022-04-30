NBA》「我也不想每場都在追分⋯」選秀30順位成為灰熊真大腿

貝恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今天在決勝節突破落後雙位數困境，淘汰灰狼晉級季後賽次輪，陣中二年級生後衛貝恩（Desmond Bane）強心臟表現功不可沒，包括在最後6分鐘投進追平三分球、最後3分鐘再投進超前三分球共攻下23分。

貝恩雖然沒有入選過全明星、也不是高薪選手，他是在2020年選秀首輪30順位才被選中，但這個系列戰下來場均23.6分、投籃命中率47.6%、三分命中率46.8%表現超級亮眼。

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賽後被問到灰熊系列賽多場逆轉秀，貝恩笑說：「我也不想這樣。」「想有更好的開局，但我認為我們總能找到戰鬥的方法，展現出韌性，除了第二戰以外都在追分，我們團結一致，我喜歡這樣的團隊。」

「今晚我們將在更衣室享受這一刻，然後我們將展開新的一頁，開始為對戰金州勇士隊做準備。」貝恩表示。「整個賽季我們都受到傷病和疫情的影響，但我們也有一些準備好的球員。我們最大的優勢是板凳深度。」

灰熊隊的少主莫蘭特（Ja Morant）此役三分球5投盡墨、14投只有4中，攻下17分，他如果你問我，系列賽的MVP就是這個人（貝恩）。」回憶自己在這個系列賽：「這不是好的狀態，但我們戰鬥並獲勝了。」「但我們需要在下一個系列賽中打得更好。我們不能再像這個系列賽那樣打球。」

灰熊與勇士隊的第二輪賽事G1將於台灣時間5月2日在孟菲斯舉行。

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