中職》味全龍隊採檢狀況「已讀不回」 其他隊伍自求多福

味全龍未公布PCR檢測結果，新的快篩結果也未公布，以他隊視角來看，恐有防疫疑慮。。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕味全龍隊27日和中信兄弟賽前，由於6位隊職員快篩檢測出陽性，聯盟保險起見延賽，該日另提出「14人匡列或確診即延賽」的規定修正，次日起味全龍隊和中信兄弟賽事都正常開打。不過，目前龍隊未公布PCR檢測結果，新的快篩結果也未公布，以他隊視角來看，恐有防疫疑慮。

中信兄弟才剛和味全龍隊交手完2場，樂天桃猿則預計明天和龍隊交手，在龍隊疫調結果不透明的狀況下，今天桃猿和兄弟賽前，兩隊球員談及和龍隊比賽，都坦言有些擔心。

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中信兄弟總教練林威助說，現階段遵守聯盟防疫措施，該怎麼做就怎麼做，球團也有要求球員；樂天桃猿隊領隊浦韋青則說，以聯盟通報消息做為依據，以聯盟設定的機制執行比賽為主，避免造成恐慌。

按中職現規章規定，球團若出現確診或匡列名單可不公開，再另安排二軍球員頂替比賽，被匡列、替補進名單者，聯盟皆不會特別在官網公告。不過，龍隊自隊內出現疫情後，僅在隔日確認11位球員被匡列，此後再無更新任何人數。

27日當日，中職正好召開常務理事會，龍隊董事長徐文芳、領隊丁仲緯都未針對球隊疫情狀況說明，當日僅交由基層公關轉述後代答。疫情發展至今經過2場比賽，甚至今外傳又有隊職員檢測陽性，仍不見任何高層出面解釋球隊狀況，外界霧裡看花，聯盟也只能等待龍隊自行通報，和龍隊交手各隊、甚至行政與媒體人員，則是只能自求多福。

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