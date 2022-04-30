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PLG》富邦勇士浪費21分領先 靠張宗憲扮關鍵先生擋住領航猿反撲

2022/04/30 16:56

富邦勇士張宗憲。（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕P. LEAGUE+台北富邦勇士今一度浪費最多21落後，好在張宗憲決勝節關鍵時刻投進超前球，他包辦全隊最高22分，率隊以86：80擋住桃園領航猿反撲。

勇士前一場因疫情影響有球員遭匡列，加上傷兵問題，僅剩10名可用之兵，終場以37分慘敗，今天主將張宗憲和洋將瓊斯歸隊，對上本季交手還沒輸過的領航猿。

兩隊在開賽之初還你來我往，但領航猿在黃泓瀚7分33秒投進三分球後就陷入得分乾旱期，直到盧峻翔在最後1分鐘內的外線出手命中才有分數進帳，勇士首節打完取得22：12領先。

盧峻翔在第二節持續發威，除了飆三分球之外，還有精彩上籃表現，一人就包辦10分，領航猿努力追近比分，但因勇士多點開花，讓他們難以越雷池一步，半場打完依舊有10分的差距。

林志傑。（富邦勇士提供）

比賽進入下半場，領航猿最多落後21分，好在第3節後段覺醒，盧峻翔、貝索維奇和施顏宗在末節開局連續進球，拉出11：0攻勢超前，但張宗憲在最後9分鐘的上籃超前比分，塞瑟夫也接著補進保險分，助勇士再度要回領先，最終以6分之差收下勝利。

張宗憲前場因身體不適未出賽，今天攻下全隊最高22分，另有6助攻，塞瑟夫19分、10籃板，瓊斯17分、11籃板，簡偉儒進帳10分。

領航猿以盧峻翔的28分最佳，羅賓森拿26分、7籃板，全隊只有兩人得分雙位數。

富邦勇士瓊斯。（富邦勇士提供）

富邦勇士周桂羽。（富邦勇士提供）

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