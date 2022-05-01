古林睿煬先發戰威迪茲 今日賽事預告與轉播

古林睿煬。（記者李惠洲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場由洋基作客皇家，王牌柯爾（Gerrit Cole）對決賀南德茲（Carlos Hernandez），洋基能取8連勝嗎？第二場老虎對決道奇，布列斯克（Beau Brieske）碰頭左投克蕭（Clayton Kershaw），喜愛大聯盟的球迷記得鎖定轉播囉！

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中職部分一場轉播事，統一獅主場迎戰富邦悍將，雙方分別推派古林睿煬和洋投威迪茲登板先發，威迪茲本季2場先發皆吞敗，古林睿煬則1勝0敗。統一獅前役才5：0橫掃悍將，今能否延續火力挑戰3連勝，或是悍將有機會反攻，中止7連敗呢？記得鎖定轉播囉！

PLG

14:30 攻城獅 @ 領航猿

17:00 夢想家 @ 鋼鐵人

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

15:00 臺中太陽 @ 中信特攻

17:30 高雄海神 @ 桃園雲豹

轉播：愛爾達體育1台、 ELEVENSPORTS 1

MLB

07:00 洋基@皇家 華視

10:00 老虎＠道奇 緯來體育 、愛爾達體育2台

中職

14:05 富邦悍將 ＠ 統一獅 ELEVENSPORTS1、愛爾達體育2台、Twitch、CPBLTV

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