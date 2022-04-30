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PLG》別說他水貨！鋼鐵人班尼特生涯首次「雙20」率隊痛宰國王

2022/04/30 20:42

班尼特。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕PLG高雄鋼鐵人班尼特今天在主場鳳山體育館，完成來台後首張「雙20」成績單，加上陳又瑋、周儀翔都有不錯表現，最終以100：80大勝新北國王，也把爐主位置送給桃園領航猿。

領航猿今天在主場不敵富邦勇士後，戰績變成7勝18敗，鋼鐵人在主場力挫國王，戰績為8勝19敗，即使雙方之間沒有勝差，但鋼鐵人因勝率較高先站上聯盟第5的位置。

陳又瑋。（PLG提供）

班尼特過去3場有兩度單場抓下19籃板，卻總是無法湊到20籃板，他今天趁著國王沒有湯瑪士、Q.戴維斯，直接在禁區橫著走，以19投11中包括2顆三分球，攻下28分、20籃板，成為球隊的贏球功臣。

除了班尼特，新人王大熱門陳又瑋繳出18分、5籃板、5助攻及4抄截，周儀翔進帳15分，另一洋將布朗展現全面身手，11分、10籃板與6助攻，板凳出發的藍少甫攻下12分。

至於國王確定晉級季後賽後，以及洋將湯瑪士持續缺陣，目前已吞下5連敗，戰績15勝11敗退居第4。剛接任球員工會理事長的楊敬敏此仗24分，里金斯12分、12籃板，張文平11分進帳，但其他球員火力零星。

周儀翔。（PLG提供）

楊敬敏。（PLG提供）

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