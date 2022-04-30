NBA》落選新秀成季後賽要角 鵜鶘小將感謝主帥給機會

阿瓦拉多（右）與W.格林（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘小將阿瓦拉多（Jose Alvarado）從默默無名的落選新秀變成季後賽關鍵角色，阿瓦拉多將自己能夠成功的原因歸功於自家主帥W.格林（Willie Green）身上。

身為第八種子的鵜鶘隊在面對西部龍頭太陽隊展現出了強烈的企圖心，但最終鵜鶘隊仍然以4：2被淘汰出局。雖然鵜鶘未能挺進下一輪的比賽，但阿瓦拉多在賽季後半段和季後賽中發揮巨大的影響力，也因為他富有感染力的比賽風格每晚都帶來了正能量跟求勝的企圖心，成為當地球迷的最愛。

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阿瓦拉多感激W.格林（Willie Green）能給他許多發揮空間。「他是我心中的年度最佳教練。那傢伙讓我成為了一個更好的人，一個更好的男人，甚至是一個更好的球員。他所做的一切，只是為了讓我們在面對糟糕的情況時能夠保持正確的心態，而他總是在背後支持著我們。非常感謝他，改變了我的生活，很開心在接下來的四年內都能並肩作戰。」



阿瓦拉多起初並不在鵜鶘隊的開季名單，而是待在發展聯盟磨練了一段時間。直到在今年1月1日才進入輪換陣容，逐漸成為一名合格的輪替球員，並獲得鵜鶘高層的肯定，與其簽下四年650萬美元（約1.87億台幣）的合約。本賽季場均6.1分、2.8次助攻、1.9籃板和 1.3抄截。

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