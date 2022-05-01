MLB》旅美兩年首轟尚未出爐 日本安打王找到新東家

秋山翔吾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕旅美好手秋山翔吾日前遭紅人釋出，傳出日本職棒多隊競逐，不料事態在最後一刻出現新發展，這位34歲的前洋聯安打王，將以小聯盟約加盟教士，繼續拚回最高殿堂。

曾四度拿下洋聯安打王的秋山翔吾，2019年以海外自由球員身份與紅人隊簽下三年3年2100萬美元（約新台幣5.8億）合約，不過發展不如預期，前兩年累積出賽142場、打擊率2成24、0轟、9盜，本月初遭釋出。

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日媒先前報導，秋山翔吾將4月30日訂為自己留在美國的最後期限，由於遲遲沒有簽約消息，日職各隊也摩拳擦掌、準備迎接這位明星外野手回歸，包括老東家西武、軟銀、橫濱等隊都傳出展現網羅興趣。

不過秋山翔吾在美國時間4月最後一天確定將續留美職，與教士簽下小聯盟合約，根據《日刊體育》報導，他若上到大聯盟年薪就是70萬美元按照比例計算，「但比起合約內容，秋山想要努力到自己滿意為止」。

教士隊目前以14勝7敗在國聯西區暫居第二，不過外野陣容實力不算堅強，邁爾斯（Wil Myers）打擊率僅2成18，日前還因拇指傷勢進入傷兵名單，2020年金手套得主葛里遜（Trent Grisham）打擊率更不到2成，若秋山翔吾能在小聯盟打出成績，不是沒有機會再回到大聯盟。

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