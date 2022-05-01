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MLB》「春天哥」雙響砲轟翻太空人！ 締造史上第六人壯舉（影音）

2022/05/01 08:48

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今靠「春天哥」史普林格（George Springer）棒打老東家，敲出單場雙響砲，終場2：1氣走太空人。

史普林格今擔任開路先鋒指定打擊，1局下半狙擊太空人先發賈西亞（Luis Garcia），敲出首局首打席全壘打，幫助球隊先馳得點，3下史普林格再度開砲，苦主同樣是賈西亞。

史普林格。（法新社）

太空人今全場敲出8安，比藍鳥6安還多，但僅在4上靠阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）開轟添得1分，終場藍鳥靠史普林格雙響砲拿下勝利。

據大聯盟官網報導，史普林格擊出生涯第46支首局首打席全壘打，追平費城人隊的傳奇名將羅林斯（Jimmy Rollins），並列史上第六多，接下來他將追逐前洋基重砲格蘭德森（Curtis Granderson）47支首局首打席全壘打紀錄。

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