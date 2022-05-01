羽球》「我回來了！」傷癒復出首站就奪金 瑪琳放眼巴黎奧運

瑪琳傷癒復出首站就奪金。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）昨在2022歐洲羽球錦標賽封后，成功奪下賽史第6金，賽後滿意表示已經脫離傷痛陰霾，並放眼巴黎奧運。

瑪琳去年5月底在訓練中感到不適，經檢查後發現左膝十字韌帶和半月板撕裂傷，選擇動刀治療，錯失東京奧運、年底世錦賽等重要賽事，相隔11個月才重返賽場。

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傷癒復出的瑪琳身手依舊，在歐錦賽一路過關斬將，包括昨花了41分鐘解決蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour），在地主球迷面前奪下個人第6金，也超越丹麥名將蓋德（Peter Gade）獨居賽史單打項目金牌紀錄保持人。

「能夠再次參賽對我而言就是奪金了，而我做到了，」瑪琳賽後表示，「我回來了，現在我就在這裡、我們還在這裡，我已經忘記傷痛了。」

瑪琳表示，自己的喜悅並非單純來自贏下冠軍，金牌只是結果，但更重要的是一路上的努力背後的意義，「受傷的時候經歷過一段很辛苦的時間，也是現在我如此享受比賽的原因。我現在也開始思考有關巴黎奧運的事，希望能再次站上頒獎台。」

瑪琳在2016年里約奧運奪下女單金牌，去年東京奧運因傷無緣衛冕，不過這位甫復出的西國名將，已經開始放眼兩年後的巴黎奧運。

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