NBA》盼終結16年季後賽荒 國王新主帥這3人進入決選

傑克森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕連續16年未進季後賽的國王，季末尋任新教頭，據傳前勇士教頭傑克森（Mark Jackson）、現任勇士助教布朗（Mike Brown）以及前魔術總教練克里佛（Steve Clifford）進入最終決選名單，將可能從這3人中選出新主帥。

國王上一次晉級季後賽已經要回溯至2006年，在此之後從未打進西部前8，本季以前與1976-77年賽季到1990-91年賽季的快艇隊並列史上最長無緣季後賽紀錄，今年又再度以30勝52敗，西部倒數12成績作收，刷新NBA歷史最慘紀錄。

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傑克森過去8年都擔任NBA場邊評論員，他曾在2011至2014年擔任勇士主帥，並帶領金州大軍翻身，兩度挺進季後賽，雖然帶隊能力備受肯定，不過球隊總管邁爾斯（Bob Myers）執意將他撤換，改由現任教頭柯爾（Steve Kerr）接手，這決定也幫助勇士創下連續5年打進總冠軍戰壯舉。除了國王外，包括剛開除總教練的湖人以及黃蜂都對這位前NBA教頭抱持興趣。

布朗近6年來都在柯爾底下擔綱勇士助教，他生涯共擔任球隊主帥8個球季，拿下347勝216敗，並在2007年帶領騎士進入總冠軍賽，可惜最終遭到馬刺橫掃。

克里佛成為總教練之前有過13年助教經歷，並在2013-14球季成為黃蜂主帥，5季下來例行賽戰績196勝214敗，季後賽也僅3勝8敗。之後轉往魔術任教，雖然兩度率隊挺進季後賽，但都在首輪遭到陶汰，本季則轉任籃網顧問。

布朗（右）。（資料照，美聯社）

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