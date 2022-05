MLB》對不起是我帶賽！前田健太意外中斷雙城連勝道歉了

前田健太。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕雙城投手前田健太目前仍在進行復健,他昨難得回到球隊觀賽,不料卻意外終止雙城連勝,也讓這位34歲的日籍右投搞笑在休息室留了道歉紙條。

前田健太去年9月進行右手韌帶置換手術(俗稱TJ手術),2021年球季留下6勝5敗防禦率4.66的成績,目標在今年9月復出。

近期持續在佛羅里達基地進行復健訓練的前田健太,昨因雙城作客光芒,難得有機會到球場看球隊比賽,不過昨雙城昨以1:6輸球,中斷近期7連勝。

久違與隊友相見歡卻讓球隊輸球,前田健太搞笑在休息室貼上紙條:「很抱歉中斷連勝,今天我不會再出現在休息區了。」

昨天輸球與前田健太是否有關不得而知,不過在他貼上那張紙條離去後,今天雙城再戰光芒,全隊合計掃出14支安打、包括加利克(Kyle Garlick)單場雙響砲,終場以9:1大勝。

Kenta Maeda is rehabbing in Fort Myers and came to watch his Twins teammates from the dugout yesterday in Tampa Bay. The Twins lost, ending a 7-game winning streak.



He is not at today's game, but he left this note behind pic.twitter.com/yK35JGw7HU