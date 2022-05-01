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MLB》對不起是我帶賽！前田健太意外中斷雙城連勝道歉了

2022/05/01 08:58

前田健太。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城投手前田健太目前仍在進行復健，他昨難得回到球隊觀賽，不料卻意外終止雙城連勝，也讓這位34歲的日籍右投搞笑在休息室留了道歉紙條。

前田健太去年9月進行右手韌帶置換手術（俗稱TJ手術），2021年球季留下6勝5敗防禦率4.66的成績，目標在今年9月復出。

近期持續在佛羅里達基地進行復健訓練的前田健太，昨因雙城作客光芒，難得有機會到球場看球隊比賽，不過昨雙城昨以1：6輸球，中斷近期7連勝。

久違與隊友相見歡卻讓球隊輸球，前田健太搞笑在休息室貼上紙條：「很抱歉中斷連勝，今天我不會再出現在休息區了。」

昨天輸球與前田健太是否有關不得而知，不過在他貼上那張紙條離去後，今天雙城再戰光芒，全隊合計掃出14支安打、包括加利克（Kyle Garlick）單場雙響砲，終場以9：1大勝。

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