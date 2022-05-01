NBA》恩比德無限期缺陣 巴特勒：我真心為他感到難過

巴特勒不捨恩比德受傷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人將在次輪強碰東部霸主熱火，不過隊上當家中鋒恩比德（Joel Embiid）因眼窩骨折及腦震盪，目前暫無復出時間表。對此，他的昔日隊友、也是本輪對手巴特勒（Jimmy Butler）也替他感到難過，並希望他能盡快回歸。

恩比德今年季後賽病魔纏身，首輪面對暴龍第三戰雖然投進準絕殺三分，不過賽後遭逢右手拇指韌帶撕裂傷，將面臨開刀治療，但他仍選擇堅持奮戰至賽季結束。未料G5又不慎遭到西亞卡姆（Pascal Siakam）肘擊臉部，不僅眼窩底骨折，還有輕微腦震盪現象，何時能夠上陣還是未知數。

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熱火當家前鋒巴特勒也為MVP候選人受傷表示惋惜，並期許能夠和他在場上對陣，「我為我的兄弟感到難過，我認為我們隊上每一位球員都希望恩比德可以上場，並在完整陣容下擊潰他們，我們想證明我們能夠擊敗任何球隊。」

巴特勒和恩比德曾在2018-19球季一同效力七六人，雖然前者在費城過得並不順遂，不過他與後者相處融洽，並稱讚他的訓練態度，兩人雖然各奔東西，但仍維持良好情誼。

熱火主控羅利（Kyle Lowry）和巴特勒都在首輪第5戰缺陣，當家射手赫爾羅（Tyler Herro）近日也以生病為由缺席球隊練習，傷病問題也同樣困擾著南灘大軍。

巴特勒和恩比德曾當過隊友，並維持好情誼。（資料照，法新社）

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