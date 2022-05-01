晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》恩比德無限期缺陣 巴特勒：我真心為他感到難過

2022/05/01 09:52

巴特勒不捨恩比德受傷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人將在次輪強碰東部霸主熱火，不過隊上當家中鋒恩比德（Joel Embiid）因眼窩骨折及腦震盪，目前暫無復出時間表。對此，他的昔日隊友、也是本輪對手巴特勒（Jimmy Butler）也替他感到難過，並希望他能盡快回歸。

恩比德今年季後賽病魔纏身，首輪面對暴龍第三戰雖然投進準絕殺三分，不過賽後遭逢右手拇指韌帶撕裂傷，將面臨開刀治療，但他仍選擇堅持奮戰至賽季結束。未料G5又不慎遭到西亞卡姆（Pascal Siakam）肘擊臉部，不僅眼窩底骨折，還有輕微腦震盪現象，何時能夠上陣還是未知數。

熱火當家前鋒巴特勒也為MVP候選人受傷表示惋惜，並期許能夠和他在場上對陣，「我為我的兄弟感到難過，我認為我們隊上每一位球員都希望恩比德可以上場，並在完整陣容下擊潰他們，我們想證明我們能夠擊敗任何球隊。」

巴特勒和恩比德曾在2018-19球季一同效力七六人，雖然前者在費城過得並不順遂，不過他與後者相處融洽，並稱讚他的訓練態度，兩人雖然各奔東西，但仍維持良好情誼。

熱火主控羅利（Kyle Lowry）和巴特勒都在首輪第5戰缺陣，當家射手赫爾羅（Tyler Herro）近日也以生病為由缺席球隊練習，傷病問題也同樣困擾著南灘大軍。

巴特勒和恩比德曾當過隊友，並維持好情誼。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。