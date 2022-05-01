韓職》「1個月的適應期結束了」韓媒辣評各隊洋砲點出生存危機

塔克曼。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒季初迎來「大洋砲時代」，不過正式開季後表現都差強人意，韓媒《體育朝鮮》今也在開季一個月後評比韓職各隊洋砲，並直言大多發揮都不如預期。

目前韓職8位洋砲中表現最為出色的是效力韓華鷹的前洋基外野手塔克曼（Mike Tauchman），打擊率3成06，8次盜壘成功在聯盟並列第一，不過長打能力還沒展現出來，目前只有1轟。

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SSG登陸者克隆（Kevin Cron）4轟目前是洋砲最多，樂天巨人的彼得斯（DJ Peters）、英雄隊普伊格（Yasiel Puig）、以及巫師隊拉莫斯（Henry Ramos）各有3轟。

其中季初重磅加盟英雄、本身就是話題人物的普伊格至今在韓職表現也是乏善可陳，打擊率2成33、攻擊指數0.708。

普伊格轉戰韓職表現不如預期。（資料照，歐新社）

韓媒指出，在8位洋砲中表現最令人失望的是起亞虎的布里托（Socrates Brito）以及雙子隊的魯伊茲（Rio Ruiz），前者打擊率僅2成27，魯伊茲則更加悽慘，打擊率1成71在聯盟排名倒數第3，且4月下旬過後表現每況愈下，甚至還為此剃了平頭，讓球迷大吃一驚。

該文總結給出評價，認為8位洋砲在開季一個月後沒人能獲得A，塔克曼與克隆勉強能拿到B，並給了魯伊茲「F」，最後文末提到，一個月的適應期已經結束了，洋砲若五月不開始振作，可能飯碗會不保。

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