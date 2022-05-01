NBA》「打得跟垃圾一樣」率灰熊晉級次輪 莫蘭特沒讓老爸滿意

莫蘭特賽後與父親擊掌。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）率隊以4勝2負淘汰灰狼晉級，而他的父親老莫蘭特（Tee Morant）在這個系列賽也在場邊搶走不少風采。

老莫蘭特在灰熊與灰狼的系列賽話題不斷，先是和對手湯斯（Karl-Anthony Towns）的父親老湯斯（Karl-Anthony Towns Sr.）不斷在場邊互噴垃圾話、讓比賽增添不少激情元素；來到第5戰更與神似自己的R&B歌手亞瑟小子坐在一起觀賽，讓轉播單位都打趣在畫面上兩人本該顯示名字的地方打上「？？？」，成功再掀話題。

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灰熊昨在明尼蘇達成功淘汰灰狼晉級，老莫蘭特不僅賽後在旁盯著兒子受訪，還示意莫蘭特把球衣脫掉、送給手下敗將湯斯的父親，要老湯斯願賭服輸趕緊穿上。

而老莫蘭特賽後被問及兒子的表現時，則毫不留情地表示：「Ja 打得跟垃圾一樣」，依舊用極高標準檢視愛子。莫蘭特此系列賽場均上場37.2分鐘，平均拿下21.5分、10.5助攻、8.7籃板。

When Ja says Tee Morant is his biggest hater, he’s not lying lol pic.twitter.com/7W9wstg0H5 — KJ （@kelwright） April 30, 2022

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