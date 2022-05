NBA》「打得跟垃圾一樣」率灰熊晉級次輪 莫蘭特沒讓老爸滿意

莫蘭特賽後與父親擊掌。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕灰熊少主莫蘭特(Ja Morant)率隊以4勝2負淘汰灰狼晉級,而他的父親老莫蘭特(Tee Morant)在這個系列賽也在場邊搶走不少風采。

老莫蘭特在灰熊與灰狼的系列賽話題不斷,先是和對手湯斯(Karl-Anthony Towns)的父親老湯斯(Karl-Anthony Towns Sr.)不斷在場邊互噴垃圾話、讓比賽增添不少激情元素;來到第5戰更與神似自己的R&B歌手亞瑟小子坐在一起觀賽,讓轉播單位都打趣在畫面上兩人本該顯示名字的地方打上「???」,成功再掀話題。

請繼續往下閱讀...

灰熊昨在明尼蘇達成功淘汰灰狼晉級,老莫蘭特不僅賽後在旁盯著兒子受訪,還示意莫蘭特把球衣脫掉、送給手下敗將湯斯的父親,要老湯斯願賭服輸趕緊穿上。

而老莫蘭特賽後被問及兒子的表現時,則毫不留情地表示:「Ja 打得跟垃圾一樣」,依舊用極高標準檢視愛子。莫蘭特此系列賽場均上場37.2分鐘,平均拿下21.5分、10.5助攻、8.7籃板。

When Ja says Tee Morant is his biggest hater, he’s not lying lol pic.twitter.com/7W9wstg0H5