NBA》湯斯關鍵戰決勝節隱形 慘遭球迷嘲諷「聯盟最被高估球星」

湯斯表現遭受質疑。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕灰狼昨天下半場雖手握13分領先,但最終未能守成,慘遭灰熊淘汰止步首輪,這已經是狼群系列賽第3度浪費雙位數領先遭到逆轉。賽後,當家一哥湯斯(Karl Anthony Towns)首當其衝成為檢討對象,甚至遭球迷戲稱聯盟最被高估球星。

3次入選明星賽的湯斯,本季第2度率領球隊挺進季後賽,並與第二種子灰熊廝殺至第6戰才分出勝負,但廣大球迷顯然對他的表現並不買帳,雖然場均繳出21.8分、10.8籃板,並有2次火鍋,但狀態高低起伏明顯,他能在一場比賽轟下33分肆虐對手禁區,但有時也會隱形單場僅拿8分。

請繼續往下閱讀...

在輸球就淘汰的關鍵G6,湯斯全場19投僅6中,攻下18分10籃板,決勝節更只拿2分,眼睜睜看著球隊遭到逆轉。根據《ESPN Stats & Info》統計,今年季後賽隊伍進入第4節領先10分的戰績是30勝3敗,其中有2敗由灰狼貢獻。

湯斯低迷表現也引來球迷批評,就有網友表示,「湯斯自稱史上最偉大長人射手,但卻把灰狼送往淘汰局面,Dirk(諾威斯基)從來不會這樣。」更有網友指稱「湯斯是當今最被高估的NBA球員之一」,永遠不會將他視為得分第一選擇。

Karl Anthony Towns is the self proclaimed “best big man shooter” of all time yet he shot the Timberwolves out of the game tonight Dirk would never

Lol Karl Anthony Towns is one of the most overrated players in the NBA. Thinks he is something he is not. Wolves choking yet again.