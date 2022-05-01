NBA》湯斯關鍵戰決勝節隱形 慘遭球迷嘲諷「聯盟最被高估球星」

湯斯表現遭受質疑。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼昨天下半場雖手握13分領先，但最終未能守成，慘遭灰熊淘汰止步首輪，這已經是狼群系列賽第3度浪費雙位數領先遭到逆轉。賽後，當家一哥湯斯（Karl Anthony Towns）首當其衝成為檢討對象，甚至遭球迷戲稱聯盟最被高估球星。

3次入選明星賽的湯斯，本季第2度率領球隊挺進季後賽，並與第二種子灰熊廝殺至第6戰才分出勝負，但廣大球迷顯然對他的表現並不買帳，雖然場均繳出21.8分、10.8籃板，並有2次火鍋，但狀態高低起伏明顯，他能在一場比賽轟下33分肆虐對手禁區，但有時也會隱形單場僅拿8分。

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在輸球就淘汰的關鍵G6，湯斯全場19投僅6中，攻下18分10籃板，決勝節更只拿2分，眼睜睜看著球隊遭到逆轉。根據《ESPN Stats & Info》統計，今年季後賽隊伍進入第4節領先10分的戰績是30勝3敗，其中有2敗由灰狼貢獻。

湯斯低迷表現也引來球迷批評，就有網友表示，「湯斯自稱史上最偉大長人射手，但卻把灰狼送往淘汰局面，Dirk（諾威斯基）從來不會這樣。」更有網友指稱「湯斯是當今最被高估的NBA球員之一」，永遠不會將他視為得分第一選擇。

Karl Anthony Towns is the self proclaimed “best big man shooter” of all time yet he shot the Timberwolves out of the game tonight Dirk would never — Preston （@PrestonHannah22） April 30, 2022

Lol Karl Anthony Towns is one of the most overrated players in the NBA. Thinks he is something he is not. Wolves choking yet again. — Irish Jedi （@Goirishglory88） April 30, 2022

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