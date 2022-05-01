MLB》超越名人堂巨投！克蕭2697K出爐 登頂道奇隊史三振王（影音）

Congrats to Clayton Kershaw on becoming the all time strikeout leader in Dodgers franchise history!



pic.twitter.com/JAQKwcA7hT — Baseball Quotes （@BaseballQuotes1） May 1, 2022

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）今正式超越名人堂巨投薩頓（Don Sutton），登頂道奇隊史三振王。

今日之前，克蕭生涯在道奇三振數已累積2693K，距離隊史三振王薩頓2696K的紀錄，只差3K追平、4K超越。

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克蕭成為道奇隊史三振王。（法新社）

此役道奇迎戰老虎，克蕭前2局投完各飆1次三振，沒有失分，3上1出局後，對加尼奧（Dustin Garneau）投出三振，追平薩頓紀錄，不過之後克蕭遇亂流，連續讓3名打者上壘、包括被敲2安失掉1分，兩隊1：1平手。

4上，克蕭成功K掉老虎狀元郎托克森（Spencer Torkelson），單場第4次三振、生涯第2697K出爐，讓他正式超越薩頓，成為道奇隊史三振王，這幕歷史性一刻，現場球迷響起如雷掌聲，克蕭也在投手丘上脫帽，向全場觀眾致意。

THE KING.



Congratulations, @ClaytonKersh22, on being the all-time strikeouts leader in Dodger history! pic.twitter.com/heplKnEQsG — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） May 1, 2022

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