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MLB》就是贏不了！紅人牛棚放火 3勝18敗追平隊史最慘紀錄

2022/05/01 12:20

紅人牛棚投手華倫今提油救火。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟爐主紅人戰績持續下探，今作客洛磯遭到逆轉，終場以3：4敗下陣來，開季3勝18敗追平隊史最慘紀錄。

紅人今派出剛從3A升上來的歐弗頓（Connor Overton），本季初登板表現可圈可點，前5局都力保未失，紅人則靠奈昆（Tyler Naquin）首局的陽春砲，賈西亞（Aramis Garcia）的滾地球在6局前取得2：0領先。

歐弗頓6局續投一上來就被敲安，一出局後紅人決定換投，接替的華倫（Art Warren）卻提油救火，先投出保送後被布雷克蒙（Charlie Blackmon）敲出追平長打，接著又挨了麥馬翰（Ryan McMahon）一支三壘打，讓洛磯一舉攻下4分大局、奠定勝基。

對於只讓歐弗頓投了75球就退場，紅人總教練貝爾（David Bell）賽後表示，當時做決定時沒有任何猶豫，「歐弗頓表現得很出色、完成他的任務，但在這座球場要面對第三輪打線時，就是Art接替的時候了。」

紅人吞下5連敗，近期17場輸了16場，開季至今3勝18敗追平隊史在2018年寫下的最慘紀錄，38歲當家第四棒沃托（Joey Votto）今4打數無安打吞下3K，打擊率降至1成29。

沃托今四打數吞下三次三振。（美聯社）

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