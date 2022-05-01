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MiLB》陳柏毓5局7K飆本季代表作！牛棚放火搞砸今年首勝（影音）

2022/05/01 12:10

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜的台灣好手陳柏毓，今先發5局失1分非責失，投出7次三振，繳出本季代表作，不過牛棚放火，搞砸他本季首勝。

陳柏毓今迎本季第四場登板，迎戰藍鳥1A，1局上半因保送、隊友失誤連續讓2名打者上壘，1出局後，陳柏毓被敲安打失掉1分非責失，危機時刻，用滾地球製造雙殺解危。

度過首局的小亂流後，陳柏毓接下來在投手丘上虎虎生風，2到5局讓對手12上12下，其中5上更單局連飆3K，6上球隊換投，陳柏毓退場，當時球隊3：1領先，他是勝投候選人。

陳柏毓今主投5局用69球，本季首次投滿5局，被敲1安、投出1保送，失1分非責失，另有7次三振寫本季新高，賽後防禦率3.24，不過海盜牛棚放火，搞砸陳柏毓本季首勝，終場海盜5：4贏球。

另一位效力海盜的台灣好手鄭宗哲，今日4打數敲1安，跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率0.276。

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