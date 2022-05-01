跆拳道》賀！新科亞運國手19歲林唯均瑞典公開賽摘金牌

林唯均在瑞典公開賽摘金。（劉聰達教練提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在杭州亞運國手選拔賽脫穎而出的19歲跆拳道女將林唯均，今日在瑞典公開賽女子53公斤級連過5關摘金，增添備戰9月杭州亞運的信心。

台灣跆拳道這次由教練劉聰達領軍，選手有東京奧運銅牌得主羅嘉翎，林唯均、黃昱翔、徐晧祐、邱義睿，5位選手都是杭州亞運國手，此行就是要在國際賽累積經驗，盼能在亞運奪下佳績。

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在這次出征選手中年紀最小的林唯均，是前世界盃金牌國手劉昭晴的女兒，擁有180公分的高人一等高度，被外界譽為「九頭身美少女」，在國手選拔賽更力退上屆雅加達亞運金牌蘇柏亞，獲得杭州亞運參賽資格，她這次在瑞典公開賽連贏5場摘金。

黃昱翔、邱義睿、徐晧祐都是國內備受期待的新星，只是欠缺國際賽磨練，因此希望透過這趟國際賽之旅累積更多經驗。劉聰達認為，選手的比賽內容還可以，相信透過後面幾場比賽越變越好。

在瑞典公開賽後，台灣選手將至南韓移地訓練3週，隨後再戰奧地利公開賽、南韓大獎挑戰賽、羅馬大獎賽、盧森堡公開賽及成都世大運，持續為杭州亞運備戰。至於羅嘉翎目前有傷在身，因此預計到奧地利公開賽才會亮相，這次最主要目標則是瞄準羅馬大獎賽。

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