MLB》頂尖左投對決！馬林魚大物技壓塞揚強投 平隊史最狂7連勝

魯薩多主投6局僅失1分。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕賽前6連勝的馬林魚,今天推派強力左投魯薩多(Jesus Luzardo)面對去年美聯塞揚獎得主雷伊(Robbie Ray),他也不負眾望繳出6局好投,並靠著隊友5局打下3分大局,終場3:1擊退水手,追平隊史最高7連勝紀錄。

魯薩多今天主投6局,投球局數創下本季新高,但全場僅被敲出2支安打,包括3局摩爾(Dylan Moore)陽春砲,全場就僅失這一分,送出5次三振,達成個人生涯第200K。他本季20.1局投出38K,三振能力非常驚人。

本季轉戰水手的塞揚左投雷伊(Robbie Ray),前面4局投得虎虎生風,不過5局遭遇亂流,先被擊出2支安打失掉1分,隨後控球走鐘投出3個保送,馬林魚再搶2分,單局攻下3分大局,反倒3比1逆轉比數。

9局最後反攻機會,水手溫克(Jesse Winker)、克勞佛(J.P. Crawford)2支安打攻佔一、三壘,但馬林魚終結者班德(Anthony Bender)及時穩住陣腳,用三振關門成功,守下追平隊史最多的7連勝,只要再贏一場就能刷新紀錄。

The Marlins have now won 7 straight games, matching their longest win streak ever in April and 2 shy of matching their longest in franchise history.



They're the only current franchise that has never had a double-digit win streak. pic.twitter.com/CIMLy2EbHC