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MLB》頂尖左投對決！馬林魚大物技壓塞揚強投 平隊史最狂7連勝

2022/05/01 12:45

魯薩多主投6局僅失1分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前6連勝的馬林魚，今天推派強力左投魯薩多（Jesus Luzardo）面對去年美聯塞揚獎得主雷伊（Robbie Ray），他也不負眾望繳出6局好投，並靠著隊友5局打下3分大局，終場3：1擊退水手，追平隊史最高7連勝紀錄。

魯薩多今天主投6局，投球局數創下本季新高，但全場僅被敲出2支安打，包括3局摩爾（Dylan Moore）陽春砲，全場就僅失這一分，送出5次三振，達成個人生涯第200K。他本季20.1局投出38K，三振能力非常驚人。

本季轉戰水手的塞揚左投雷伊（Robbie Ray），前面4局投得虎虎生風，不過5局遭遇亂流，先被擊出2支安打失掉1分，隨後控球走鐘投出3個保送，馬林魚再搶2分，單局攻下3分大局，反倒3比1逆轉比數。

9局最後反攻機會，水手溫克（Jesse Winker）、克勞佛（J.P. Crawford）2支安打攻佔一、三壘，但馬林魚終結者班德（Anthony Bender）及時穩住陣腳，用三振關門成功，守下追平隊史最多的7連勝，只要再贏一場就能刷新紀錄。

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