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MLB》水手新秀被好球帶「搞」？ 教頭氣到寫信給聯盟

2022/05/01 12:50

水手隊新秀J.羅德里奎茲。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕水手隊頭號大物新秀J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez），本季帳面上被三振率高35.9%，乍看有些令人擔心，但官網數據也指出，J.羅德里奎茲本季至少有10度，看著第3顆「好球帶以外」的好球進壘，被主審宣判三振。前天迎戰光芒的比賽，水手教頭塞維斯（Scott Servais）更是氣到上前和主審理論遭趕出場。

賽維斯該役先是因主審和一壘審不同調，上前詢問主審，該打席J.羅德里奎茲放掉一顆偏高球路，光芒捕手詢問一壘審、壘審宣判未揮棒的同時，主審已宣判好球，該打席羅德里奎茲最後被三振的球，轉播上看來也未進到好球帶。

截至該日，官網統計，羅德里奎茲本季有17度站著不動被三振，是全聯盟最多。教頭塞維斯幫發聲，並透露球團有針對此狀況寫信向聯盟反映。塞維斯說：「這孩子現在面對的事是不對的。但必須給他誇讚的是，他沒有罵回去、也堅守自己的好球帶，只是他面對到的狀況仍是錯的。」

羅德里奎茲受訪時說，很感謝自家教頭願意力挺，自己能做的只有堅持自己的好球帶。他說：「我其實不知道怎麼會這樣，上來大聯盟之後，我試著尊重比賽、對任何人好。我不確定是否有人會針對我。」

官網新一波5月預測認為，羅德里奎茲帳面上的被三振率，不一定完全能顯現他的打擊表現，而他的強擊球率（Hard-hit rate）則達到51.2%。因此，官網看好羅德里奎茲5月能交出亮眼成績。

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