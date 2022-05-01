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國小棒球聯賽》澎湖講美惜敗高雄中正 全國軟式聯賽亞軍作收

2022/05/01 17:40

講美國小在全國少棒聯賽，惜敗高雄市中正國小屈居亞軍。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕掀起台灣棒壇旋風的講美國小少棒隊，參加教育部主辦國小棒球軟式組聯賽，一路過關斬將，直達冠軍賽，遭遇高雄市中正國小，最終講美以1比5獲得亞軍，也是畢業班學生送給教練的最棒謝師禮，值得注意是講美已3敗中正國小。

講美國小少棒隊以畢業班為主力，獲得全國少棒聯賽亞軍畫下國小句點。（澎湖縣政府提供）

講美國小本屆6年級畢業班小球員，自從2020年升上高年級，征戰全國大小賽事，榮獲11項全國賽事冠軍，分別為2020年獲得4項冠軍，2021年獲得6項冠軍，今年3月再獲嘉義市桃城盃冠軍，寫下台灣棒壇傳奇史，原本希望今年國小軟式全國聯賽，將是他們國小生涯最後的舞台，目標12項全國冠軍，雖然最後惜敗，但表現仍是可圈可點。。

今年春季聯賽講美國小取得澎湖縣代表權，在48隊伍中，與基隆市東光國小、彰化縣忠孝國小分在同一組，經過三日預賽，以2勝成績晉級32強決賽。經過大會抽籤分組，第一場對上彰化縣南郭國小，以6比5險勝晉級16強，之後再以6比0淘汰南投縣埔里國小，晉級8強決賽，上一次講美國小在全國聯賽取得8強以上戰績，已經是2017年夏天了。

8強決賽，講美國小面對雲林縣文昌國小，以5比1勝出，下午1比0擊敗新竹市東園國小，挺進冠軍賽，與高雄市中正國小爭霸。冠軍賽首局雙方均派出王牌投手，講美王牌陳相偉主投4局，投出3次三振，表現完美，前三局雙方比分0比0，因受到前一場投球局數限制，陳相偉5局後退場，最後以1比5屈居亞軍。

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