T1》艾斯關鍵時刻連拿8分 特攻起死回生大逆轉太陽收3連勝

新北中信特攻謝亞軒。（記者陳志曲攝）



〔記者吳孟儒／新北報導〕最多落後18分的新北中信特攻，但決勝節靠著艾斯有如神助的表現起死回生，最後1分36秒一人連拿8分逆轉戰局，他全場攻下27分，率隊以110：106氣走台中葳格太陽，收下3連勝，穩固第三名的席位。

已鎖定例行賽第2的太陽，今天讓主力洋將桑尼和射手何喬登輪休，40歲菲律賓籍的尼奧首度登場，而特攻則是少了因左腳姆指受傷的進攻大將阿巴西。

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太陽雖少了兩名進攻箭頭，還有飆分高手塔克坐鎮，他半場就包辦12分，且全隊籃板球狂勝對手20個，最多領先對手18分，特攻則以本土射手謝亞軒表現最出色，他有16分進帳，只是球隊仍以44：56落後。

台中葳格太陽塔克。（記者陳志曲攝）



但下半場開賽戰況就有變化，艾斯展現能切能投的本領，加上林秉聖在最後2分鐘連續投進2顆三分球，也彌平雙位數落後劣勢，助特攻在三節打完追到74：77。

特攻在決勝節開局的進攻當機，一度又陷入雙位數落後，但林秉聖在中段再度展現外線火力，加上夏樂的兩波進攻出手命中，兩人聯手拉出10：0攻勢扳平戰。雖太陽靠著艾倫兩罰命中，加上塔克中距離出手取得104：100領先，艾斯於比賽終了前1分36秒開始連拿8分逆轉戰局，塔克最後一擊未果，勝負就此底定。

新北中信特攻林韋翰。（記者陳志曲攝）



特攻除了艾斯之外，謝亞軒拿本土最高21分，至於林秉聖則有19分進帳，夏樂繳出17分、15助攻、10籃板大三元，領先第四的英熊有1場勝差。

太陽以塔克的24分表現最佳，艾倫和萊特各14分，尼奧有12分，丁聖儒和邱柏璋各10分，但球隊4連勝畫下休止符。

台中葳格太陽萊特。（記者陳志曲攝）



台中葳格太陽艾倫。（記者陳志曲攝）



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