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MLB》接殺機率只有25％！ 海盜外野手上演超狂美技守備（影音）

2022/05/01 20:14

〔體育中心／綜合報導〕海盜今天在延長賽以7：6擊敗教士，中斷近期的4連敗。陣中左外野手馬里斯尼克（Jake Marisnick）在6局上完成一記接殺機率只有25%的五星級美技守備，連總教練薛爾頓（Derek Shelton）也直呼：「非常意外！」

事發在6局上半，教士游擊手金河成面對海盜牛棚投手彼得斯（Dillon Peters），擊出左外野深遠飛球，原有機會形成長打，不過卻遭馬里斯尼克飛撲接殺，投手彼得斯也拍手向他致意，大聯盟官網報導也驚呼，這應該可以預約年度最佳美技。

根據大聯盟「Statcast」數據顯示，馬里斯尼克在4.1秒內跑了84英呎，這一球的接殺率僅有25%，堪稱是高難度的五星級守備。馬里斯尼克賽後受訪時表示，「那一球飛到外野深遠角落，我也不知道接不接得到，當時用力飛撲，盡我所能地去接起它。」

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