NFL》大學被封為「棄踢之神」 新秀棄踢員不滿低順位中選

阿萊薩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕為期3天的2022年NFL選秀會在今日正式落幕，水牛城比爾於第六輪180順位選進來自聖地牙哥州大的棄踢員阿萊薩（Matt Araiza）。然而身為大學最頂尖棄踢員的他，對於落至最後一輪才中選似乎感到不大甘心。

阿萊薩擁有相當強壯的右腿，在NCAA一級盃賽繳出平均51.4碼的棄踢碼數，2021年賽季有6記棄踢超過70碼，兩項數據皆高居全國之冠。他更於其中一場比賽中演出棄踢86碼的超狂成績，讓他榮獲美國大學棄踢員最高榮譽的雷．蓋伊獎（Ray Guy Award），更被人們封為「棄踢之神」。

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Here’s new Bills P Matt Araiza with an 86-yard pic.twitter.com/v9rLgw3Grw — Field Yates （@FieldYates） April 30, 2022

不過阿萊薩顯然對於自己的選秀順位感到耿耿於懷，他對比爾隊的媒體坦承，「認識我的人都明白，我總認為許多事都衝著我而來。我們這麼說吧，新球季將會有強大的動力驅使我宰制聯盟。」而談到被封為「棄踢之神」，阿萊薩倒謙虛表示，「老實說我並沒有很喜歡這綽號，我瞭解這是偌大的讚賞，但有點太浮誇了。」

究竟阿萊薩為何跌至第六輪無人知曉，不過美媒《CBS Sports》推測，由於阿萊薩也為聖地牙哥州大擔任踢球員，代表他不需要扶球。而在NFL中，當踢球員執行射門時，扶球手通常皆由棄踢員擔任，因此各球團對於阿萊薩是否有足夠水平的扶球能力產生疑慮，才導致他的選秀順位跌至末段。

相對於四分衛、外接手等位置，棄踢員在美式足球場上總是較不起眼。儘管今年為四分衛小年，一共僅9名四分衛中選，不過比起棄踢員仍高出許多。本屆選秀會共3名棄踢員中選，分別為第四輪130順位的斯陶德（Jordan Stout）、133順位的卡馬爾達（Jake Camarda）與阿萊薩，這也是繼1993後，第3次在選秀會前四輪就有2位棄踢員中選。

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