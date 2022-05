NFL》大學被封為「棄踢之神」 新秀棄踢員不滿低順位中選

阿萊薩。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕為期3天的2022年NFL選秀會在今日正式落幕,水牛城比爾於第六輪180順位選進來自聖地牙哥州大的棄踢員阿萊薩(Matt Araiza)。然而身為大學最頂尖棄踢員的他,對於落至最後一輪才中選似乎感到不大甘心。

阿萊薩擁有相當強壯的右腿,在NCAA一級盃賽繳出平均51.4碼的棄踢碼數,2021年賽季有6記棄踢超過70碼,兩項數據皆高居全國之冠。他更於其中一場比賽中演出棄踢86碼的超狂成績,讓他榮獲美國大學棄踢員最高榮譽的雷.蓋伊獎(Ray Guy Award),更被人們封為「棄踢之神」。

請繼續往下閱讀...

Here’s new Bills P Matt Araiza with an 86-yard pic.twitter.com/v9rLgw3Grw