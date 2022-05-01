T1》首度開箱讓太陽教練滿意 40歲洋將尼奧評價台灣球風

太陽40歲洋將尼奧。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕台中葳格太陽今天讓40歲菲律賓籍的尼奧（Niño KG Canaleta）上場，本季首度上陣出賽15分18秒，拿12分，賽後教練卡米諾斯也力讚：「很滿意！」

尼奧是太陽在3月交易大限前宣布找來的最後一名爭冠拼圖，他生涯都在PBA菲律賓職籃打球，總計打了16個賽季，手中握有1枚冠軍屆，還拿過年度最佳第六人，最佳成績是為2012-13年賽的場均16.7分，但上季在黑水菁英隊只繳出4.6分。

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儘管已經40歲，但太陽看中尼奧的經驗，而他也在例行賽尾聲上陣，今天第二節登場，並於最後4分58秒靠著後仰跳投出手命中得分開張，接著又在籃下放進2分，下半場再投進2顆三分球，總計6投5中進帳12分，還有3籃板、1抄截。

尼奧承認，因為很久沒打球，今天一上場很緊張，連卡米諾斯也看出他打得不是很自在，不過，在投進第一顆球後就吃下定心丸，找到比賽節奏後，也更放開打。

過去雖然都在菲律賓打球，但他曾代表球隊來打瓊斯盃，尼奧說，其實台灣的肢體碰撞強度不差，而且球風很快，就是一直跑，而且速度很快。

卡米諾斯則對尼奧表現感到滿意，因為他是季中才加入，因為來台隔離還在調整狀態，加上球隊可用之兵多，他也一直在等待上場機會，「雖然他知道自己不會出賽太久，還是很正面且認真。」

台中葳格太陽總教練卡米諾斯。（記者陳志曲攝）

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