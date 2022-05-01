PLG》最強攪局者！鋼鐵人班尼特＋陳又瑋轟60分 把夢想家拉下龍頭

班尼特繳出35分、13籃板。（高雄鋼鐵人提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕儘管早就無緣季後賽，高雄鋼鐵人努力扮演最強攪局者，今天在主場鳳山體育館，靠班尼特強攻、布朗穿針引線及本土球員都有不錯表現，最終以120：103大勝台新夢想家，不僅終結夢想家的5連勝，更把夢想家從龍頭位置拉下來。

鋼鐵人雖提前無緣晉級季後賽，但近2場打敗新北國王，讓國王已退居聯盟第4，今日面對賽前5連勝的夢想家，鋼鐵人又展現強烈的贏球企圖心。

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尤其鋼鐵人擁有近況火燙的班尼特，此仗又有35分、13籃板，而新人王大熱門陳又瑋又拿25分及7助攻，個人已連7場得分突破雙位數，至於布朗7分、11籃板及9助攻，周儀翔18分、6助攻，呂政儒10分，板凳出發的王律翔砍進3顆三分球，挹注13分，藍少甫10分。

陳又瑋。（高雄鋼鐵人提供）

鋼鐵人主場收下隊史首次3連勝，戰績9勝19敗，領先7勝20敗桃園領航猿1.5場勝差，穩住聯盟第5席的位置。

夢想家無緣再把連勝延續，戰績變成16勝10敗，讓今天贏球的攻城獅以17勝10敗再度重返龍頭位置，夢想家與富邦勇士戰績相同，而此仗表現最佳是老將簡浩的25分，洋將布依德18分、11籃板，成力煥12分。

周儀翔。（高雄鋼鐵人提供）

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