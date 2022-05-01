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T1》雲豹有4名球員中鏢 比賽只靠7人打完

2022/05/01 22:22

桃園雲豹賽前全隊進行快篩檢測，有5名隊職員呈現陽性反應，其中有4名球員。（資料照，桃園雲豹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟桃園雲豹今天因賽前有多位球員快篩陽性，只剩9名可用之兵，全場最終只有7人輪番上陣，儘管威廉斯狂飆44分，吉倫有42分，終場117：137不敵高雄全家海神，吞下苦澀3連敗。

因國內疫情嚴峻，T1聯盟要求各隊隊職員得在賽前24小時進行快篩，若結果採陽性則無法出賽，且得進行PCR檢測，並以中央疫情指揮中心（CDC）的規範進行隔離。

雲豹表示，賽前全隊進行快篩檢測，有5名隊職員呈現陽性反應，其中有4名球員，而為求謹慎，全隊再使用其它品牌快篩試劑進行2次檢測時皆為陰性，不過，球團還是安排5人至醫院進行PCR檢測，並已同步通知聯盟與海神。

按照聯盟4月29日臨時總經理會議決議，在24小時內快篩結果陰性、且全隊可出賽人數超過8人時需正常出賽，因此球團需遵守聯盟指引，在PCR檢測結果出爐前，必須按照既定賽程出賽，而雲豹今天在比賽結束後表示，快篩異常5人的PCR檢測皆為陽性，將按照CDC規範處理。

雲豹剩9名可用之兵，湯馬斯和劉宏柏都沒上，最終只有7人上場，最終以20分慘敗，而賽後球隊也召集所有隊職員赴醫院進行PCR檢測，預計最快5月2日中午前才會出爐，球團強調，等待期間必定進行最完善防護，採取一人一室隔離方式，結果出爐後，相關防疫規定也將依照聯盟指引進行。

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