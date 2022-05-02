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NBA》K湯逆轉三分彈當英雄！ 勇士險勝灰熊搶系列賽開門紅（影音）

2022/05/02 07:53

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽次輪，勇士決勝節讀秒階段，靠著K.湯普森（Klay Thompson）轟進逆轉三分彈，終場以117：116險勝灰熊，拿下系列賽開門紅。

K.湯普森。（美聯社）

勇士首輪靠著「海嘯三兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）和波爾（Jordan Poole）的發揮淘汰金塊；灰熊則與灰狼廝殺6戰晉級。

灰熊首節靠著少主莫蘭特（Ja Morant）強取14分，幫助球隊取得8分領先優勢，次節灰熊一度將差距擴大至13分，半場打完以61：55領先，而且勇士攻守核心之一D.格林（Draymond Green）還在次節剩下1分18秒時，吞下二級惡意犯規被驅逐出場。

上半場僅拿下8分的柯瑞，第三節上演個人秀飆13分，加上波爾單節10分挹注，勇士拉出36：29猛烈攻勢，三節打完反倒領先1分。

柯瑞（中）。（美聯社）

決勝節，勇士一度握有10分領先，但灰熊展現韌性追分，之後兩隊幾度戰成平手，倒數36.6秒，K.湯普森在球隊落後2分時轟進逆轉三分彈，勇士一舉超前，之後莫蘭特上籃失手，灰熊採取犯規戰術，K.湯普森意外2罰落空，但莫蘭特操刀最後一擊又失手，無緣當英雄。

柯瑞拿下24分、4助攻，K.湯普森進帳15分、3助攻，波爾替補出發轟下31分、8籃板、9助攻全面數據。

灰熊部分，莫蘭特得到34分、9籃板、10助攻，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）34分、10籃板。

莫蘭特（左）。（USA TODAY Sports）

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