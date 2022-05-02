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NBA》把綠衫軍當小孩耍！ 字母哥秀超狂絕活率公鹿搶頭香（影音）

2022/05/02 08:07

亞德托昆波。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽第二輪，公鹿今天在首戰踢館塞爾提克，「希臘怪物」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出24分13籃板12助攻大三元統治全場，還在終場前上演自拋自灌美技，率隊以101：89擊退塞爾提克，搶下寶貴的客場勝利。

亞德托昆波。（USA TODAY Sports）

兩隊在首輪分別以4勝0敗、4勝1敗淘汰對手晉級，狀況都不錯，不過此役衛冕軍公鹿防守見效，綠衫軍雙星表現低迷，塔圖姆（Jayson Tatum）只攻下21分、布朗（Jaylen Brown）更僅拿下12分，團隊全場84投僅有28中，投籃命中率33.3%。

儘管公鹿米德爾頓（Khris Middleton）因傷缺陣，但字母哥此役繳出24分13籃板12助攻的全能數據，哈勒戴（Jrue Holiday）也貢獻25分10籃板。

公鹿在上半場就以56：46拉開到雙位數領先，第三節字母哥四犯離場，公鹿仍能穩住局勢，第四節字母哥再帶隊拉開到17分差，綠衫軍失誤連連，字母哥在倒數6分鐘時還秀了一手自拋自灌美技徹底摧毀對手，最後2分鐘綠衫軍棄械投降，把主力都換到板凳席。

塔圖姆。（USA TODAY Sports）

哈勒戴。（USA TODAY Sports）

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