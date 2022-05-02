網球》納達爾發聲：溫網禁賽俄羅斯選手非常不公平

納達爾。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕溫網日前頒布禁令，禁止俄羅斯以及白俄選手參加今年賽事，引起球王喬科維奇（Novak Djokovic）等網壇大咖譴責，坐擁史上最多男單大滿貫冠軍的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今也明確表態，認為這項禁令「非常不公平」。

納達爾今天在馬德里大師賽前的記者會上表示：「我覺得這對我的俄羅斯同事們非常不公平，現在正在發生的戰爭並不是他們的錯，我為他們感到遺憾，我希望這不是最終的結局，但說到底我們也知道這不是我們所能決定的。」

請繼續往下閱讀...

納達爾表示：「接下來我們要看看未來幾週會發生些什麽，看看球員們會不會有所回應。當一個政府強行施加限制之後，你只能去遵守，但關於溫網的案例，政府只是給了建議，並沒有強迫怎樣做，但溫網就直接做出了最激烈的決定。」

「網球運動中，我們有自己的組織，ATP包括了球員和巡迴賽，我們都知道大滿貫不屬於ATP的賽事，不過它們是分數最高、最重要的比賽，有2000分的積分，意味著大滿貫是最重要的賽事，我們必須要參加這樣的大賽。」

納達爾最後也提到：「所以我們需要等等看網球組織的決策，這對球員們肯定是不公平的，但必須要說，現在的俄羅斯球員正面臨非常複雜的局面，在俄羅斯和烏克蘭發生太多事。看到這麽多人因為戰爭去世或受苦、看到烏克蘭當地非常糟糕的狀況，網球運動發生的事也就沒有那麽重要了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法