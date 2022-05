MLB》只有3勝！爐主紅人又輸球 追平現代棒球史第二恥辱紀錄

紅人先發投手山馬丁。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕還是贏不了球!聯盟爐主紅人今以1:10被洛磯痛宰,開季22戰僅拿3勝,寫下慘烈紀錄。

紅人先發投手山馬丁(Reiver Sanmartin)今核爆,僅投0.2局狂失6分責失,吞下本季第4敗、防禦率13.78,打線狀況也不理想,全場只敲出4安,靠祖利(Brandon Drury)5上陽春砲換回1分,終場被洛磯血洗,3連戰系列賽遭橫掃,近期苦吞6連敗。

請繼續往下閱讀...

《ESPN Stats & Info》指出,紅人目前開季22場比賽,僅拿下3勝19敗,追平現代棒球史上(自1900年起)聯盟開季22戰第二差戰績,僅1988年的金鶯1勝21敗比他們還慘。

The Reds are 3-19 through 22 games this season, tied for the 2nd-worst record through 22 games in the Modern Era (since 1900).



They "trail" the 1988 Orioles (1-21). pic.twitter.com/IgWBrp6IH3