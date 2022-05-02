MLB》只有3勝！爐主紅人又輸球 追平現代棒球史第二恥辱紀錄

紅人先發投手山馬丁。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕還是贏不了球！聯盟爐主紅人今以1：10被洛磯痛宰，開季22戰僅拿3勝，寫下慘烈紀錄。

紅人先發投手山馬丁（Reiver Sanmartin）今核爆，僅投0.2局狂失6分責失，吞下本季第4敗、防禦率13.78，打線狀況也不理想，全場只敲出4安，靠祖利（Brandon Drury）5上陽春砲換回1分，終場被洛磯血洗，3連戰系列賽遭橫掃，近期苦吞6連敗。

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《ESPN Stats & Info》指出，紅人目前開季22場比賽，僅拿下3勝19敗，追平現代棒球史上（自1900年起）聯盟開季22戰第二差戰績，僅1988年的金鶯1勝21敗比他們還慘。

The Reds are 3-19 through 22 games this season, tied for the 2nd-worst record through 22 games in the Modern Era （since 1900）.



They "trail" the 1988 Orioles （1-21）. pic.twitter.com/IgWBrp6IH3 — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） May 1, 2022

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