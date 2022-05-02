NBA》為球隊赴湯蹈火 恩比德多處受傷力拚G3歸隊

恩比德最快G3歸隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人當家中鋒恩比德（Joel Embiid）因眼窩骨折及腦震盪，目前暫無復出時時間表，不過今天傳出好消息，費城球團樂觀看待他能在系列賽G3或G4即刻回歸，捍衛主場優勢。

恩比德首輪封關戰不慎遭到西亞卡姆（Pascal Siakam）肘擊臉部，不僅眼窩骨折，還有輕微腦震盪現象，面臨無限期缺陣。這已經不是他系列賽首度受傷，第三戰他遭逢右手拇指韌帶撕裂傷，並且將動刀治療，但仍選擇帶傷上陣，賽季結束後再去解決傷勢。

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根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，恩比德將不會隨隊前往邁阿密作客前兩戰系列賽，將留在費城專心休養，若經專家認定能夠解除腦震盪協議，他也有望重回賽場。缺陣的空缺預計會由里德（Paul Reed）以及跌出輪替的P.米爾塞普（Paul Millsap）、小喬丹（DeAndre Jordan）頂替。

七六人次輪對手熱火也同樣遇到傷兵困擾，當家主控羅利（Kyle Lowry）因腿筋傷勢首輪第4、5戰都只能在場邊作壁上觀，明天比賽也確定缺陣，不過主帥史波斯查（Erik Spoelstra）也提到，羅利復原狀況持續在進步，但何時能夠上陣仍是未知數。

羅利。（資料照，法新社）

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