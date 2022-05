NBA》超關鍵火鍋守住莫蘭特 柯瑞賽後有話要說 （影音）

柯瑞。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕季後賽第二輪,勇士今天在客場激戰中險勝灰熊搶下開門紅,一哥柯瑞(Stephen Curry)除了攻下24分,他在防守端的貢獻有目共睹,在終場前蓋了莫蘭特(Ja Morant)火鍋,讓全場灰熊球迷鴉雀無聲。

Steph Curry LOCKED UP Ja Morant in the biggest possession of the game pic.twitter.com/0VFCMCJXxG