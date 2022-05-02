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NBA》超關鍵火鍋守住莫蘭特 柯瑞賽後有話要說 （影音）

2022/05/02 09:04

柯瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕季後賽第二輪，勇士今天在客場激戰中險勝灰熊搶下開門紅，一哥柯瑞（Stephen Curry）除了攻下24分，他在防守端的貢獻有目共睹，在終場前蓋了莫蘭特（Ja Morant）火鍋，讓全場灰熊球迷鴉雀無聲。

決勝節剩下37秒灰熊仍以2分領先，但卻被K湯普森投進超前三分，這時還剩下21秒，只落後1分的灰熊把球交給莫蘭特，但柯瑞卻好像已經知道對方會怎麼移動，用關鍵火鍋封阻莫蘭特近在咫尺的上籃。

灰熊急忙採取犯規戰術，K湯罕見地兩罰都沒進，只剩下3.6秒時間，莫蘭特再次從左側籃框切入嘗試上籃，但還是沒能命中。

莫蘭特一臉不敢置信，儘管此役他拿下34分，卻無法帶走勝利，用「FXXK」字眼責備自己，灰熊主場陷入一片沉默。

莫蘭特。（USA TODAY Sports）

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後談到柯瑞的防守時說到：「我認為這是他職業生涯中防守最好的賽季，我們一整年都看到了這一點。」

柯瑞本人賽後談到防守莫蘭特時不居功，強調：「這是團隊籃球。 如果沒有每個人都做出貢獻，就不可能在這個等級上獲勝，你看到今晚做出貢獻的每個人時，這是一件很美好的事情。這將是整個系列的相同方式。」

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