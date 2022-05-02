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MLB》連5場先發未挨轟全壘打、投保送 高斯曼創百年難得紀錄

2022/05/02 10:28

高斯曼開季超況數據創史上第二人創舉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥新同學高斯曼（Kevin Gausman）開季就留給加拿大球迷深刻印象，今天掛帥先發繳出7局失2分好投，並送出10K，不僅幫助球隊3：2力退太空人，開季5場下來還未挨轟以及投出保送，創下百年第一人創舉。

高斯曼今天一如既往延續絕佳開局，只在第6、7局讓對方越雷池一步各失一分，加上打擊群中後段復甦，成功突破太空人先發瓦德茲（Framber Valdez）前5局無安打封鎖，並在7局提前將他打退。高斯曼收下本季第2勝，防禦率也降至2.27。

高斯曼截至目前為止主投31.2局，還未送出任何保送或遭對手挨轟，創下至1903年來塞揚（Cy Young）之後，首位連續5場先發保送、全壘打都掛零的球員（至少20局投球）。超狂表現也獲得總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）盛讚，「他不會輕易投出四壞球，當一個投手都在攻擊好球帶時，打者只能與他正面對決。」

過去高斯曼就並非一名擅長投保送的投手，他生涯每9局只會送出2.58次四壞球，但今年這項數字更加誇張，開季面對122名打者中，還沒有任何一位打者靠保送上壘。他也表示，自己只是努力取得球數領先，不想要在一個打席耗費過多用球數。

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