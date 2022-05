MLB》連5場先發未挨轟全壘打、投保送 高斯曼創百年難得紀錄

高斯曼開季超況數據創史上第二人創舉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥新同學高斯曼(Kevin Gausman)開季就留給加拿大球迷深刻印象,今天掛帥先發繳出7局失2分好投,並送出10K,不僅幫助球隊3:2力退太空人,開季5場下來還未挨轟以及投出保送,創下百年第一人創舉。

高斯曼今天一如既往延續絕佳開局,只在第6、7局讓對方越雷池一步各失一分,加上打擊群中後段復甦,成功突破太空人先發瓦德茲(Framber Valdez)前5局無安打封鎖,並在7局提前將他打退。高斯曼收下本季第2勝,防禦率也降至2.27。

請繼續往下閱讀...

高斯曼截至目前為止主投31.2局,還未送出任何保送或遭對手挨轟,創下至1903年來塞揚(Cy Young)之後,首位連續5場先發保送、全壘打都掛零的球員(至少20局投球)。超狂表現也獲得總教練蒙托亞(Charlie Montoyo)盛讚,「他不會輕易投出四壞球,當一個投手都在攻擊好球帶時,打者只能與他正面對決。」

過去高斯曼就並非一名擅長投保送的投手,他生涯每9局只會送出2.58次四壞球,但今年這項數字更加誇張,開季面對122名打者中,還沒有任何一位打者靠保送上壘。他也表示,自己只是努力取得球數領先,不想要在一個打席耗費過多用球數。

Pitchers since 1903 to begin a season with 5 straight starts of 0 BB and 0 HR allowed (min. 20 IP):



Cy Young (Yes, that one) @KevinGausman pic.twitter.com/tYSBx4KhOa