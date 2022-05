NBA》嘴綠「打臉對手」遭趕出場！ 灰熊不意外、格林本人有話說（影音）

格林遭趕出場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今在第二輪G1作客灰熊的賽事中陷入苦戰,很大原因在於防守悍將格林(Draymond Green)僅打了17分鐘就因對克拉克(Brandon Clarke)二級惡意犯規被驅逐出場,引起許多人認為吹罰過重,事主克拉克表示,由於格林早就是慣犯,因此他毫不意外。

賽後聯盟給出的理由是,「首先是格林對克拉克的拉扯與打臉,其次是把他拉倒在地,這動作是不必要且過度的。」

事主灰熊克拉克本人賽後表示:「他這麼做並不令人意外,這是關於他過去做過的事情。他在職業生涯中就以公然犯規聞名,我一生都在電視上看他這樣做,所以我並不驚訝。」

不過許多人無法同意這次吹罰,爵士一哥米契爾(Donovan Mitchell)就在推特上質疑:「二級惡意犯規???」勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)賽後認為裁判吹判過當:「沒人想看到這種吹罰,這對比賽不好。這個吹罰顯然過重了。」

獲得全隊最高分的波爾(Jordan Poole)也認為:「就我個人而言,這不是二級惡意犯規。」K.湯普森(Klay Thompson)表示:「很不幸,沒有他我們就不是同一支球隊了,但我為我們接下來的反應感到無比自豪。」

至於格林本人賽後也在播客節目上表示:「實際上,我傻住了,我甚至以為那都不會是一次一級惡意犯規。如果你想談論或者稱任何人是白癡,那麽你只需要看看追夢綠本人就夠了。」

