NBA》嘴綠「打臉對手」遭趕出場！ 灰熊不意外、格林本人有話說（影音）

格林遭趕出場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在第二輪G1作客灰熊的賽事中陷入苦戰，很大原因在於防守悍將格林（Draymond Green）僅打了17分鐘就因對克拉克（Brandon Clarke）二級惡意犯規被驅逐出場，引起許多人認為吹罰過重，事主克拉克表示，由於格林早就是慣犯，因此他毫不意外。

賽後聯盟給出的理由是，「首先是格林對克拉克的拉扯與打臉，其次是把他拉倒在地，這動作是不必要且過度的。」

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事主灰熊克拉克本人賽後表示：「他這麼做並不令人意外，這是關於他過去做過的事情。他在職業生涯中就以公然犯規聞名，我一生都在電視上看他這樣做，所以我並不驚訝。」

不過許多人無法同意這次吹罰，爵士一哥米契爾（Donovan Mitchell）就在推特上質疑：「二級惡意犯規？？？」勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）賽後認為裁判吹判過當：「沒人想看到這種吹罰，這對比賽不好。這個吹罰顯然過重了。」

獲得全隊最高分的波爾（Jordan Poole）也認為：「就我個人而言，這不是二級惡意犯規。」K.湯普森（Klay Thompson）表示：「很不幸，沒有他我們就不是同一支球隊了，但我為我們接下來的反應感到無比自豪。」

至於格林本人賽後也在播客節目上表示：「實際上，我傻住了，我甚至以為那都不會是一次一級惡意犯規。如果你想談論或者稱任何人是白癡，那麽你只需要看看追夢綠本人就夠了。」

格林遭趕出場。（美聯社）

Draymond Green was ejected for this flagrant 2 foul. pic.twitter.com/QPYnODEXt1 — ESPN （@espn） May 1, 2022

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