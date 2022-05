棒球》21歲右投狂飆170KM火球 刷新美國大學棒球紀錄（影音）

喬伊斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美國田納西大學21歲投手喬伊斯(Ben Joyce)今天在實戰中飆出105.5英哩(約169.8公里)火球,根據《Fox Sports》報導,他正式刷新美國大學棒球史上最快球速紀錄。

喬伊斯今天在6局登板,投4局被敲1安無失分,飆出6次三振拿下勝投。他目前出賽19場投21局,只失掉2分責失,飆出38次三振,防禦率僅有0.86。

當地媒體報導,洋基現任終結者查普曼過去在2010年9月24日對教士隊之戰,曾經投出105.8英哩(約170.3公里)火球,喬伊斯今天這球也僅次於查普曼這球,成為棒球史上第二快球速紀錄。

他今天約投33顆速球,當中有28球超過103英哩(約165.8公里)。

105.5 MPH



Tennessee pitcher Ben Joyce broke his own record for fastest pitch in college baseball history.



@PitchingNinja | H/T @Vol_Baseball pic.twitter.com/uNyTICAJlK