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棒球》21歲右投狂飆170KM火球 刷新美國大學棒球紀錄（影音）

2022/05/02 10:25

喬伊斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國田納西大學21歲投手喬伊斯（Ben Joyce）今天在實戰中飆出105.5英哩（約169.8公里）火球，根據《Fox Sports》報導，他正式刷新美國大學棒球史上最快球速紀錄。

喬伊斯今天在6局登板，投4局被敲1安無失分，飆出6次三振拿下勝投。他目前出賽19場投21局，只失掉2分責失，飆出38次三振，防禦率僅有0.86。

當地媒體報導，洋基現任終結者查普曼過去在2010年9月24日對教士隊之戰，曾經投出105.8英哩（約170.3公里）火球，喬伊斯今天這球也僅次於查普曼這球，成為棒球史上第二快球速紀錄。

他今天約投33顆速球，當中有28球超過103英哩（約165.8公里）。

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