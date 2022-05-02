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MLB》無愧百大新秀第3實力 水手大物首轟超大號三分彈（影音）

2022/05/02 11:31

J.羅德里奎茲擊出生涯首轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕百大新秀排名第3的水手外野手J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez），開季就從大聯盟出發，不過首轟遲未出爐，但今天他把握機會，在前一名打者被故意四壞球後一吐怨氣，敲出中左外野大號三分砲，率隊7：3擊潰馬林魚，終結對手隊史最長7連勝。

J.羅德里奎茲本場手感火燙，首打席就敲出安打，雖然第二打席滾地球出局，但6局上，他把握一、二壘機會，逮中馬林魚王牌艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）97英哩伸卡球，轟出超大號三分彈，飛行距離達450英尺，這也是他大聯盟生涯首轟，全場總計4打數3安打，繳出猛打賞，並灌進3分打點。

「我當時想，好吧，既然你們想對決我，那就來吧！」J.羅德里奎茲提到馬林魚故意四壞前位打者來對決他的真實感受。他也提到打出全壘打當下非常興奮，並且能在這種不被看好情況下敲出生涯首轟感覺真的很棒。

馬林魚主帥馬丁利（Don Mattingly）賽後也解釋選擇故意四壞托羅（Abraham Toro）來面對J.羅德里奎茲的原因，是因為前者第4局已經擊出帶有打點安打，才決定將他敬遠把希望賭在後者身上，只是最終事與願違。

除了J.羅德里奎茲打出生涯代表作外，水手先發投手吉爾伯特（Logan Gilbert）也是致勝功臣之一，他直到5局下才被對手敲出本場第一支安打，全場主投5.2局僅失1分，拿下本季個人第4勝，防禦率更僅0.64，打破水手隊史前5場先發最低防禦率紀錄。

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