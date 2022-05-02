中職》兄弟宣布簽下牧田和久 兩週內抵台隔離

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中信兄弟球團今日（2日）宣佈，已與日籍投手－牧田和久完成簽約。目前中信兄弟球團正在申辦來臺相關證件，若順利將於兩週內抵臺進行隔離。

牧田和久來自日本，37歲，177公分、83公斤，右投右打，是少見的「低肩投球型」投手，又稱「下勾式投球」或「潛水艇式投球」，故牧田和久有「和製潛水艇」之稱。牧田和久有9季日本職棒資歷，2011-2017年效力於西武獅；2018年轉戰美國職棒大聯盟，效力於聖地牙哥教士；2020-2021年重返日本職棒，效力於樂天金鷲，2020年出賽52場，拿下22次中繼成功、防禦率2.16，去年2021年一軍出賽場次不多，17場拿下2次中繼成功、防禦率3.31，不過在二軍東區聯盟出賽29場，戰績2勝1敗、3次救援成功，防禦率僅0.33。

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兄弟宣布簽下牧田和久。（中信兄弟提供）

中信兄弟外援戰力部分，目前擁有三位投手，包含連兩年獲選年度MVP且於4/30對戰樂天桃猿拿下無四死球完投完封勝的德保拉（José De Paula）、4/20對戰味全龍拿下無四死球完投完封勝的泰迪（Teddy Stankiewicz）以及目前暫居三振王且並列勝投王的象魔力（Shawn Morimando），另有目前在二軍的捕手福來喜（Francisco Peña）。牧田和久近年以後援出賽為主，但生涯中先發、後援都可以勝任，相信在牧田和久加盟之後，將更穩固猛象軍團投手戰力，攜手邁「象」二連霸。

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