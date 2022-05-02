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MLB》5月瘋邦！領25億的他再起 防禦率1開頭強居聯盟前三

2022/05/02 11:01

邦賈納。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕32歲的邦賈納（Madison Bumgarner）過去2季表現低迷，被視為響尾蛇隊的失敗投資，不過本季「瘋邦」再起，目前防禦率只有1開頭，在國聯排名第3名。

邦賈納在30日對紅雀之戰主投5局，只被敲出3安打，唯一失分是被高德史密特（Paul Goldschmidt）敲全壘打丟掉1分，在本季第5場先發終於收下勝投，目前1勝1敗，防禦率1.17。

邦賈納過去曾在2014年季後賽7場投52.2局，拿下4勝1敗1救援，防禦率1.03，率巨人拿下世界大賽冠軍。在世界大賽的的登板紀錄，更是超狂5場出賽拿下4勝（1完封）1救援，投36局，防禦率僅有0.25。

然而自2017年後瘋邦受到傷勢影響，未再出現過單季10勝，被認為是年輕時投太多局數在「還債」。他在2019年季後離開巨人，與響尾蛇簽下5年8500萬美元合約，首年出賽9場防禦率6.48，隔年出賽26場防禦率4.67，被視為失敗投資。不過今年5場先發下來表現出色，被全壘打比只有2.1%，是自2011年後最低。

現在的邦賈納不再是速球派投手，均速只剩下88英哩，今年用球大約50%是卡特球、25%是速球。美媒指出，本季瘋邦的投保送率有11.7%，是生涯最高，如果能夠再控制一下保送，表現還會更好。

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