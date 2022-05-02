中職》富邦「Loving Day」 首創粉色方格紋球衣

富邦悍將上半季第3檔主題日「Loving Day」將在5/14、15登場，悍將首度穿上粉紅色戰袍亮相。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將上半季第3檔主題日「Loving Day」將在5/14、15登場，富邦悍將首度穿上粉紅色戰袍亮相，中職首創的粉色方格紋有著甜甜的愛戀氣息，並推出「Loving Day」主題商品。

在「Loving Day」換上甜蜜新裝，受女孩們喜愛的粉色球衣正式亮相，有別於過往女孩日以天使綠為主色，今年悍將們將首度穿上粉色系球衣踏上戰場，「Loving Day」主題球衣以甜蜜粉融入清新的方格紋漸層刷淡設計，再以日曜藍勾勒出悍將線條，展現出悍將們鐵漢柔情的一面「粉愛粉愛你」。

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不只有主題球衣，在「Loving Day」主題商品悍將更推出多樣女性服飾，包括短版TEE、運動短褲的套裝組合，另外還有短帽簷漁夫帽、雙色棒球帽、迷你可愛的小後背包等多款配件，自由搭配讓女孩們走在流行的尖端。

富邦悍將上半季第3檔主題日「Loving Day」將在5/14、15登場，悍將首度穿上粉紅色戰袍亮相。（富邦悍將提供）

富邦悍將上半季第3檔主題日「Loving Day」將在5/14、15登場。（富邦悍將提供）

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