晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》只輸神之右手！ 塞揚薛哲開季4勝、飆42K寫狂紀錄（影音）

2022/05/02 11:46

〔體育中心／綜合報導〕大都會塞揚名投薛哲（Max Scherzer）今對費城人6局失4分飆9K，收下本季第4勝，開季未嘗敗投滋味。

這位季前以1.3億美元（約新台幣36億元）加盟大都會的37歲強投，今日失分都是挨轟所致，2上被史瓦伯（Kyle Schwarber）敲陽春砲，4上又被史瓦伯送出大牆，這回是一發2分彈，費城人強打哈波（Bryce Harper）也在6上開轟。

大都會塞揚名投薛哲。（美聯社）

薛哲今主投6局用94球，被敲5安、包括挨3轟，失掉4分責失寫本季新高，另有1保送、9次三振，雖然今日失分偏多，但大都會火力更恐怖，薛哲退場時，球隊6：4領先是勝投候選人，終場大都會狂掃15安、10：6獲勝，薛哲摘下本季第4勝、防禦率2.61。

根據大聯盟記者Sarah Langs指出，薛哲生涯在大都會的前5場先發，共飆出42次三振，在隊史紀錄上，僅次「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的46K。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。