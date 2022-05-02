MLB》只輸神之右手！ 塞揚薛哲開季4勝、飆42K寫狂紀錄（影音）

Max Scherzer came READY

pic.twitter.com/0YnloYurua — Mets'd Up Podcast （@MetsdUp） May 1, 2022

〔體育中心／綜合報導〕大都會塞揚名投薛哲（Max Scherzer）今對費城人6局失4分飆9K，收下本季第4勝，開季未嘗敗投滋味。

這位季前以1.3億美元（約新台幣36億元）加盟大都會的37歲強投，今日失分都是挨轟所致，2上被史瓦伯（Kyle Schwarber）敲陽春砲，4上又被史瓦伯送出大牆，這回是一發2分彈，費城人強打哈波（Bryce Harper）也在6上開轟。

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大都會塞揚名投薛哲。（美聯社）

薛哲今主投6局用94球，被敲5安、包括挨3轟，失掉4分責失寫本季新高，另有1保送、9次三振，雖然今日失分偏多，但大都會火力更恐怖，薛哲退場時，球隊6：4領先是勝投候選人，終場大都會狂掃15安、10：6獲勝，薛哲摘下本季第4勝、防禦率2.61。

根據大聯盟記者Sarah Langs指出，薛哲生涯在大都會的前5場先發，共飆出42次三振，在隊史紀錄上，僅次「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）的46K。

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