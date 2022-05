NBA》D.格林為何遭驅逐出場？ 裁判說分明

格林遭趕出場。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士攻防核心D.格林(Draymond Green)今天次輪G1第二節因對灰熊前鋒克拉克(Brandon Clarke)二級惡意犯規遭驅逐出場,引發各界熱議,裁判也在賽後解釋判罰理由。

勇士今天雖然終場1分險勝灰熊,但此戰打得格外艱辛,其中一項原因陣中大將D.格林在次節1分18秒,欲阻止克拉克輕鬆上籃得分機會,右手不慎擊中後者臉部,隨後更拉扯球衣導致對方在空中失去重心。經過裁判回放審視後,決定升級成二級惡意犯規,遭到驅逐出場。

執法裁判費茲傑羅(Kane Fitzgerald)提及將犯規升級的主要原因,表示D.格林的舉動並非必要且有過度意圖。他也提到吹判二級惡意犯規而非一級的關鍵因素,他表示,第一部分臉部有明顯接觸,隨後又扯下球衣害對方從空中落地,這些動作都沒有必要且超過合理範圍,這樣的行為足以將他趕出場。

雖然裁判給予充分的理由與解釋,不過勇士全隊顯然不滿單,柯爾(Steve Kerr)賽後就表明無法接受判決,柯瑞(Stephen Curry)也認為D.格林不該得到二級惡意犯規。

根據聯盟規定,除非事後D.格林的犯規被減輕成一級惡意犯規,否則他只要再領一次二級惡意犯規,將面臨禁賽1場處分。

Draymond Green was ejected for this flagrant 2 foul. pic.twitter.com/QPYnODEXt1