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NBA》D.格林為何遭驅逐出場？ 裁判說分明

2022/05/02 12:30

格林遭趕出場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士攻防核心D.格林（Draymond Green）今天次輪G1第二節因對灰熊前鋒克拉克（Brandon Clarke）二級惡意犯規遭驅逐出場，引發各界熱議，裁判也在賽後解釋判罰理由。

勇士今天雖然終場1分險勝灰熊，但此戰打得格外艱辛，其中一項原因陣中大將D.格林在次節1分18秒，欲阻止克拉克輕鬆上籃得分機會，右手不慎擊中後者臉部，隨後更拉扯球衣導致對方在空中失去重心。經過裁判回放審視後，決定升級成二級惡意犯規，遭到驅逐出場。

執法裁判費茲傑羅（Kane Fitzgerald）提及將犯規升級的主要原因，表示D.格林的舉動並非必要且有過度意圖。他也提到吹判二級惡意犯規而非一級的關鍵因素，他表示，第一部分臉部有明顯接觸，隨後又扯下球衣害對方從空中落地，這些動作都沒有必要且超過合理範圍，這樣的行為足以將他趕出場。

雖然裁判給予充分的理由與解釋，不過勇士全隊顯然不滿單，柯爾（Steve Kerr）賽後就表明無法接受判決，柯瑞（Stephen Curry）也認為D.格林不該得到二級惡意犯規。

根據聯盟規定，除非事後D.格林的犯規被減輕成一級惡意犯規，否則他只要再領一次二級惡意犯規，將面臨禁賽1場處分。

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