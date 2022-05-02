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中職》統一獅「廟宇季」 請來重量級歌手！

2022/05/02 11:50

統一獅邀請草屯囝仔、荒山亮演唱開球。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅上半季第三檔主題活動「統一獅有球必應 2.0廟宇季」，將於5月12日至15日在台南棒球場熱鬧登場，14日週六邀請草屯囝仔賽前開唱，並擔任開球嘉賓。週日則是金曲歌王荒山亮。

統一獅今年「有球必應」廟宇季，結合萊恩獅王推出「府城獅吼宮」主題活動，有不同廟宇文化表演，其中府城獅吼宮「元年」，將特別舉辦建醮大典迎接熱鬧盛會，獅隊傳統獅王神轎安座在棒球大道建醮大典。

除了場外熱鬧活動外，球團表示，週六、週日連續兩天邀請到重量級歌手蒞臨球場賽前演唱，為府城獅吼宮萊恩獅王建醮大典送上慶賀。週六是長期接觸廟會文化的草屯囝仔，藉由廟宇文化作為音樂創作的動力。

週日「府城獅吼宮」建醮大典第二場盛會，邀請到布袋戲迷絕對不陌生、擁有深厚音樂功力與獨特聲線的台語金曲歌王荒山亮壓軸登場，雖然他是唱紅布袋戲主題曲而嶄露頭角，但其作品不僅在布袋戲的領域中，同時跨界製作原聲帶、音樂劇演出等，近年致力於推動母語創作。

去年出演【薑茶的滋味】，荒山亮一舉奪下法國與羅馬尼亞影展最佳男演員獎項，全方位的表現可謂正港台灣之光，球團表示，荒山亮將在廟宇季第二天擔任賽前嘉賓，帶來精彩的演出。

聯名主題球衣也在今天正式亮相，這是中職首次與傳統宗教元素結合球衣，使用廟宇常用的本朱色，金色，黑色作為設計方向，兩側腰身採本朱色與丹紅色的漸層，與球衣背上的府城獅吼宮印鑑相互呼應。

金色織帶則象徵著尊貴與榮耀，球衣雙臂裡的細節圖騰中則是將傳統繡球轉化為球場上的棒球，結合府城獅吼宮形象視覺「獅子滾繡球，好運在後頭」，寓意希望能夠趕走厄運，為帶獅隊教練、選手們帶來好運。

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