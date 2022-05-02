NBA》該放棄少主了？ 美媒提理論：否則老鷹永遠拿不到冠軍

T.楊恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹在季後賽首輪以1勝4敗不敵熱火結束賽季，美媒《deadspin》記者 Sean Beckwith 直指，只要「少主」T.楊恩（Trae Young）還是老鷹隊的第一得分點，就永遠沒辦法拿下冠軍。

老鷹在例行賽拿下43勝39敗，附加賽中脫穎而出晉級季後賽，T.楊恩系列賽表現不佳，5場下來場均15.4分、5籃板6助攻，投籃命中率僅31.9%，三分球38投7中，命中率僅有18.4%，失誤多達31次。

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老鷹在首輪失利T.楊恩無疑成為戰犯，記者提出他的論點，「成為第一得分點不代表你是陣中最好的球員，如果T.楊恩是球隊最好的球員，老鷹可以贏得總冠軍，但若只是得分手這樣的威脅，是不足以拿到總冠軍。」

該文列出過去身高6呎1吋、或是更矮的控衛能夠帶隊奪冠的只有1個人，那就是活塞湯瑪斯（Isiah Thomas）。

報導以「柯瑞身高有6呎3吋，不能算是控球後衛」為前提，並指出雖然4屆得分王艾佛森（Allen Iverson）也有打過總冠軍戰的歷史，不過像是「控衛之神」保羅（Chris Paul）也是在有了布克（Devin Booker）之後才有辦法打進冠軍戰。

並提及：「T.楊恩雖然有不可思議的傳球天賦，但他的防守也跟活塞湯瑪斯不在同一個層級。」並認為老鷹勢必要再找到一個人當頭號得分點。

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