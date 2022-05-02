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MLB》猛催166公里速球！ 紅雀火球男創本季最速傳說（影音）

2022/05/02 13:46

〔體育中心／綜合報導〕紅雀後援投手海爾斯利（Ryan Helsley）今日催出103.1英哩（約165.9公里）火球，刷新大聯盟本季最快球速。

海爾斯利今日在8上登板，後援2局飆4K沒有掉分，收下本季首次救援成功，其中讓響尾蛇馬提（Ketel Marte）揮空三振的四縫線速球，飆到103.1英哩，改寫水手火球男穆諾茲（Andres Munoz）的102.8英哩紀錄，成為大聯盟本季最速投手。

海爾斯利。（資料照，美聯社）

當下看到自己投出103.1英哩火球，創下生涯最快球速，海爾斯利直呼：「當時我抬頭看到數字，我覺得『哇！這讓我有點意外』。」

海爾斯利今日投出的18球中，有8顆球達標100英哩，他表示：「我已經有幾天沒投球了，所以整體投球的感覺很好。」

海爾斯利本季出賽7場，合計8.1局投球，狂飆16次三振，防禦率仍是0，也沒出現保送。

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