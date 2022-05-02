射箭》世界盃金牌加成！ 台灣反曲弓男團排名4級跳登世界第1

台灣反曲弓男團。（資料照，教練劉展明提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕正在土耳其進行移地訓練的台灣射箭隊，在世界射箭總會更新世界排名後，反曲弓男團絕對士氣大振，挾著日前世界盃土耳其安塔利亞站團體金牌，世界積分升至363.75分，排名從第5名躍居世界第1。

台灣反曲弓男團原本排名世界第5，主要4站最佳積分是去年由魏均珩、湯智鈞、鄧宇成在東京奧運摘下銀牌，拿到105分積分，加上去年世錦賽銅牌90分、2019年上海站金牌的56.25分、2019年安塔利亞站第5名的29.25分，排在西班牙、美國、德國、南韓之後。

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反曲弓男團在4月選擇參加安塔利亞站，也是睽違已久的國際賽，以備戰杭州亞運為主要目標，而奧運班底魏均珩、湯智鈞加上新生代射手蘇于洋在團體賽表現優異，連退瑞士、美國和荷蘭闖入決賽，再來更完封東京奧運銀牌利內斯波利（Mauro Nespoli）領軍的義大利摘金。

挾著這面金牌，反曲弓男團積分大進補拿到112.5分，也換掉2019年的29.25分，積分一鼓作氣多了83.25分，排名也一舉衝上第1。

台灣射箭隊的反曲弓、複合弓團隊目前在土耳其移地訓練，預計5月13日飛往南韓參加世界盃光州站。

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