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網球》溫網禁雙俄球員出賽 英國自家前球王也不挺

2022/05/02 15:04

穆雷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溫網日前宣布禁止俄羅斯以及白俄羅斯選手參與今年賽事，引起納達爾、喬科維奇等網壇大咖出面譴責「不公平」，英國自家的前球王也不挺，穆雷（Andy Murray）今天受訪表示，他並不支持溫網禁賽決定。

穆雷今天接受英媒採訪表示：「這是一個令人難以置信的複雜情況，我不認為有正確的答案。我不支持任何一方，也不支持球員被禁賽。」

穆雷是兩屆溫網男單冠軍，先前曾經宣布他要將本賽季獎金全捐給烏克蘭人道救援之用。他將在今晚馬德里大師賽首輪對陣傷癒復出的奧地利名將提姆（Dominic Thiem），穆雷賽前被問到溫網禁令，他提出的觀點中唯一批評的就是英國政府。

「我和一些俄羅斯球員談過、也和一些烏克蘭球員談過，我為那些不被允許出賽的球員感到非常難過，我知道這對他們而言顯然是不公平的。我和他們之中的一些人相當友好和親密，我為他們感到難過。」

「但我也認識一些在溫網工作的人，知道他們的處境有多艱難，而我認為政府的指導沒有幫助，因為我對指示的理解是，如果俄羅斯人和白俄羅斯人簽署反對戰爭和反俄政權的聲明，他們就可以參加比賽。我不確定這個決定之下我會有多不舒服，因為如果其中一名球員或他們的家人出了什麼事，那顯然也不好。」

穆雷補充說：「人們忘了溫網、網球或體育運動為何會出現這種情況的原因，這是因為在烏克蘭有一場戰爭，人們被殺害和強姦，這是更重要的事態。所以這是一個非常非常困難的問題，我很同情溫網以及那些球員，也很同情在烏克蘭和全世界受到影響的人。」

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